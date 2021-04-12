Yahşihan'da halk toplantıları sayesinde çözümler üretiliyor
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Yahşihan'da halk toplantıları sayesinde çözümler üretiliyor

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Yahşihan'da halk toplantıları sayesinde çözümler üretiliyor

Göreve geldiği günden itibaren vatandaş odaklı çalışmalarına hız kazandırarak devam eden Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, halk toplantıları gerçekleştirerek çözümler üretmeye devam ediyor.

ACAR APARTMANI SAKİNLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Göreve geldiği günden itibaren vatandaş odaklı çalışmalarına hız kazandırarak devam eden Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, halk toplantıları gerçekleştirerek çözümler üretmeye devam ediyor. Başkan Türkyılmaz, Yenişehir Mahallesinde bulunan Acar Apartmanı sakinleri ile bir araya gelerek halk toplantısı gerçekleştirdi. Türkyılmaz, Acar Apartmanı sakinleri ile karşılıklı fikir alışverişleri yaparak çözümler üretti. Türkyılmaz'a genel olarak altyapı üzerine sorular gelirken, genel eksikliklerin giderilmesi konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Vatandaşlarla tek tek ilgilenen Türkyılmaz, aynı zamanda çocuklara kitap ve boyama kitapları dağıtarak sevindirdi.

EKİP RUHU İÇERİSİNDE ÇALIŞIYORUZ

Vatandaşlarımızı halk günü buluşmamızda tek tek dinliyoruz diyen Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Vatandaşlarımız doğrudan sorunlarını, sıkıntılarını, istek ve taleplerini bizlere bildirsin istiyoruz.Halk günlerimizde vatandaşlarımızla birebir görüşerek onların sorunlarını dinliyor, çözüme kavuşması için de bir ekip ruhu içerisinde çaba ve gayret gösteriyoruz. Bu ay Yenişehir Mahallemizde bulunan Acar Apartmanı sakinleriyle halk toplantısında bir araya gelerek, istek ve önerileri değerlendirdik." dedi

Kaynak: Bültenler

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