Yahşihan'da gıda denetimi

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde zabıta ekiplerince fırın ve marketlerde denetim gerçekleştirildi.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde zabıta ekiplerince fırın ve marketlerde denetim gerçekleştirildi.

Yahşihan Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçede faaliyet gösteren fırınlarda Kovid-19 kurallarına uyulup uyulmadığının da kontrol edildiği belirtildi.

Denetimlerde iş yerlerinin fiyat tarifeleri, ürün gramajı, iş yeri ve çalışanların genel hijyen şartlarının kontrol edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ekipler, marketleri tek tek gezerek rafları kontrol ediyor. Ayrıca yapılan denetimlerde bakkal ve marketlerin sahiplerine de sık sık raflardaki ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etmeleri ve son kullanma tarihi geçmiş ürünleri aldıkları firmalara iade etmeleri gerektiği konusunda uyarılarda bulunuluyor. Ayrıca, İçişleri Bakanlığının ramazan ayı tedbirleri konulu genelgesi kapsamında fırınların iftar saatinden bir saat önce üretim faaliyetini durdurması ve sadece satış yapması gerektiği konusunda bilgilendirme yapılıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Karayel