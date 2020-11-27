Yahşihan'da dezenfekte çalışmaları
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Yahşihan'da dezenfekte çalışmaları

27.11.2020 11:07 | Son Güncelleme: 27.11.2020 11:11
Yahşihan'da dezenfekte çalışmaları

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde korona virüs ile mücadele kapsamında dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde korona virüs ile mücadele kapsamında dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan, Türkiye de dahil birçok ülkede etkisini sürdüren korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Yahşihan Belediyesi, pozitif vaka artışının önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor. İlçede vatandaşların yoğun kullandığı alanlar, pazar yerleri, ibadethaneler, AVM'ler ve apartmanlarda dezenfekte çalışmaları yapılıyor.

"Hep birlikte atlatacağız"

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Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Korona virüsle mücadele kapsamında ilçemiz merkezinde her gün düzenli olarak esnaflarımızın işyerlerini ve binaları dezenfekte ediyoruz. Bunla birlikte ekiplerimiz tarafından pozitif vakaların bulunduğu ailelerin evleri dezenfekte ediliyor. İlçe kaymakamlığımız ile işbirliği içerisinde korona virüs ile mücadeleye devam ediyoruz. Bu süreci hep birlikte atlatacağız. Lütfen maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım" dedi. - KIRIKKALE

Yahşihan'da dezenfekte çalışmaları
Yahşihan'da dezenfekte çalışmaları
Yahşihan'da dezenfekte çalışmaları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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