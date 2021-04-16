Yahşihan'da denetimler aralıksız sürüyor
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Yahşihan'da denetimler aralıksız sürüyor

Yahşihan'da denetimler aralıksız sürüyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Yahşihan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki fırınlarda ve marketlerde düzenli olarak denetimler gerçekleştirmeye devam ediyor.

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KONTROLLER YAPILIYOR

Yahşihan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, ilçede faaliyet gösteren fırınlarda pandemi kurallarına uygunluk denetimi gerçekleştiriliyor. Denetimlerde işyerlerinin fiyat tarifeleri, ürün gramajları, işyeri ve çalışanların genel hijyen şartları kontrol ediliyor. Yahşihan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ayrıca İçişleri Bakanlığı'nın Ramazan ayı tedbirleri konulu genelgesi gereğince fırınların iftar saatinden bir saat önce üretim faaliyetini durdurması ve sadece satış faaliyetine geçiş yapması gerektiğini de bildirerek bilgilendirme yaptı.

SON KULLANMA TARİHLERİ KONTROL EDİLİYOR

Yahşihan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki yüksek fiyat artışının önüne geçmek ve ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etmek amacıyla marketlerde denetimler gerçekleştiriyor. Ekipler, marketleri tek tek gezerek rafları kontrol ediyor. İlçe halkının sağlığını korumak amacıyla denetimlerin devam edeceğini belirtilirken, tüketiciler aldıkları ürünlerin son kullanma tarihlerine mutlaka bakmaları konusunda uyarılıyor. Ayrıca yapılan denetimlerde bakkal ve marketlerin sahiplerine de sık sık raflardaki ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etmelerini ve son kullanma tarihi geçmiş ürünleri aldıkları firmalara iade etmeleri gerektiği uyarılarında da bulunuluyor.

Kaynak: Bültenler

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