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Yahşihan'da camiler dezenfekte ediliyor

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Yahşihan'da camiler dezenfekte ediliyor

Yahşihan Belediyesi, koronavirüs salgını ile mücadelesini aralıksız sürdürmenin yanı sıra, Cuma namazı ibadetlerini cemaatle birlikte eda etmek isteyen vatandaşların sağlığını korumak adına, her Perşembe günü düzenli olarak camilerde dezenfeksiyon çalışması yürütüyor.

Yahşihan Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri cuma namazı öncesinde ilçe merkezindeki camileri düzenli olarak dezenfekte ediyor.

Cuma namazı nedeniyle camilerde yaşanabilecek yoğunluğu dikkate alan Yahşihan Belediyesi dezenfekte çalışmalarını camilerde yoğunlaştırdı. Bu kapsamda tüm camilerde dezenfekte çalışması yapılıyor. Kamu kurumları, spor alanları, park ve bahçeler, apartmanlar, berberler, güzellik salonları, pazar yerleri gibi toplu kullanım alanında dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştiren Yahşihan Belediyesi ekipleri her alanda hizmet veriyor.

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