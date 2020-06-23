Yahşihan'da birlik ve dayanışma yemeği
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Yahşihan'da birlik ve dayanışma yemeği

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleriyle bir araya gelerek, yemek ikramında bulundu.

Yahşihan'da birlik ve dayanışma yemeği
23.06.2020 10:07 | Son Güncelleme: 23.06.2020 10:42

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleriyle bir araya gelerek, yemek ikramında bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamada, her hafta farklı bir birime moral yemeği veren Başkan Türkyılmaz'ın, çalışanlarıyla birlik ve dayanışma mesajı vermeye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkyılmaz, emekleri ve samimi çalışmaları dolayısıyla personele teşekkür etti.

Sahada ve zor şartlarda çalışan işçi arkadaşlarıyla görüşmeye çalıştığını aktaran Türkyılmaz, "Başkanlık kimliğimin yanı sıra dostluk ve samimiyet ilişkisi içerisinde onlarla sohbet edip varsa sıkıntılarını dinliyorum. Biz çok büyük bir aileyiz. Tüm emekçi ekibime kolaylıklar diliyorum. Hepsine göstermiş olduğu fedakar çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Kubilay Kayır da gösterdiği ilgiden dolayı Türkyılmaz'a teşekkür ederek, birlik ve beraberliklerinin daim olması dileğinde bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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