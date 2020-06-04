Yahşihan'da bir fırına anlık hijyen denetimi
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Yahşihan'da bir fırına anlık hijyen denetimi

- Yahşihan'da bir fırına anlık hijyen denetimi Belediye Başkanı fırında gördüğü manzara karşısında şok oldu Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde faaliyet gösteren bir fırına anlık hijyen denetimi gerçekleştirildi.

04.06.2020 13:40 | Son Güncelleme: 04.06.2020 13:44

- Yahşihan'da bir fırına anlık hijyen denetimi

Belediye Başkanı fırında gördüğü manzara karşısında şok oldu

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde faaliyet gösteren bir fırına anlık hijyen denetimi gerçekleştirildi.

Vatandaşların sağlıklı ve hijyenik ekmek tüketebilmesi için denetimlerini aralıksız sürdüren Yahşihan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ekmek fırınları, hamur tekneleri, maya ve tuzlar, un depoları ve ekmek üretiminde kullanılan her türlü malzemeyi tek tek kontrol ediyor. Uygun üretim yapmayan fırınlara cezai işlem uygulanıyor.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Zabıta Müdürlüğü Denetim Amirliği ekipleri ile birlikte ilçedeki bir ekmek fırınına anlık hijyen denetimi yaptı. Başkan Türkyılmaz; hijyen kurallarına uymayıp maskesiz ve eldivensiz ekmek üretimi yaparak işletme içerisinde sigara içen çalışanlara uyarılarda bulundu. Fırına adli işlem başlatılacağını bildiren Başkan Türkyılmaz, işletme sahiplerini de uyardı. Her zaman halkın sağlığını düşündüklerini kaydeden Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz "İnsanlar size güvenerek ekmek alıyor. Olmaz bu şekilde" diyerek tepkisini gösterdi.

Yahşihan Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Hüyüktepe de ilçede halk sağlığı adına denetimlerin her zaman sürdürüleceğinin bilgisi verdi.

Yahşihan'da bir fırına anlık hijyen denetimi

Kaynak: İHA

Manşet

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