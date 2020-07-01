Yahşihan'da atık yağlar toplanacak
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Yahşihan'da atık yağlar toplanacak

Yahşihan Belediyesi, atık yağların toplanması için ilçenin farklı noktalarına kutu yerleştirdi.

Yahşihan'da atık yağlar toplanacak
01.07.2020 16:35 | Son Güncelleme: 01.07.2020 17:12

Yahşihan Belediyesi, atık yağların toplanması için ilçenin farklı noktalarına kutu yerleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Çevre dostu Yahşihan" sloganıyla doğanın dengesinin korunması ve daha yeşil bir gelecek için çalıştıklarını belirtildi.

Belediyenin geri dönüşüm çalışmaları kapsamında ilçenin farklı noktalarına bitkisel atık yağ toplama kutusu yerleştirildiği aktarılan açıklamada, evsel atık yağların toplanarak hem çevreye verebileceği olası zararların önüne geçileceği hem de ülke ekonomisine katkı sağlanacağı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerin yer verilen Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, şunları kaydetti:

"Ticari alanların atık yağlarının yanı sıra, çevre ve doğa için tehdit oluşturan evsel atık yağların da ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılması konusunda çalışmalarımızı hızlandırdık. Bitkisel atık yağ toplama kutuları site önlerine bırakılmaya başlandı. Lisanslı firma tarafından haftalık kontrolleri yapılacak. Herkesten geri dönüşüm için atık yağları düzgün bir şekilde kutulara koyarak doğamız için yaptığımız bu uygulamaya destek ve yardımcı olmalarını rica ediyoruz."

Kaynak: AA

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