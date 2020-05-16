Yahşihan'da "askıda tıraş" uygulaması başlatıldı Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz tarafından ilçede "askıda tıraş" uygulaması başlatıldı.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz tarafından ilçede "askıda tıraş" uygulaması başlatıldı.

Türkyılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan berber ve kuaförlerin yeniden açılmasıyla iş yerlerini ziyaret ederek, esnafa temizlik paketi ile "askıda tıraş" uygulaması için de 300 lira hediye etti.

Türkyılmaz, yaptığı açıklamada, bu paranın hem esnafa hem de tıraş olmakta güçlük çeken ihtiyaç sahibi vatandaşlara bir destek olduğunu söyledi.

Türkyılmaz, "Kuaför arkadaşlarımızın zor günler yaşadığını bildiğimiz için onlara hijyen paketi hediye ediyoruz. Aynı zamanda askıda tıraş uygulamasını başlattık. Yahşihan Belediyesi olarak ilçemizdeki esnaf arkadaşlara 10'ar kişilik tıraş parasını biz veriyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA