Yahşihan'da 65 yaş ve üstündeki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı Yahşihan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde, 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden ayrılmasının kısıtlanması ve yasaklanmasının ardından bu kapsamdaki vatandaşlara gıda yardımı yapıldı.

Yahşihan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde, 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden ayrılmasının kısıtlanması ve yasaklanmasının ardından bu kapsamdaki vatandaşlara gıda yardımı yapıldı. Yahşihan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ile Yahşihan Belediyesi ekipleri, belirlenen vatandaşlara gıda yardımlarını ulaştırdı. Ekipler, vatandaşlara evden çıkmamaları konusunda da uyarıda bulundu. Yahşihan Belediyesi ekipleri, 0505 164 46 40 numaralı WhatsApp hattına mesaj gönderen veya 0318 357 25 60 numaralı hattı arayan vatandaşlara da yardımcı olacak. Kaynak: AA