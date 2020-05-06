Yahşihan'da 65 yaş ve üstü vatandaşların bahçe bakımını belediye yapacak
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Yahşihan'da 65 yaş ve üstü vatandaşların bahçe bakımını belediye yapacak

Yahşihan'da 65 yaş ve üstü vatandaşların bahçe bakımını belediye yapacak
06.05.2020 16:18 | Son Güncelleme: 06.05.2020 16:18

Yahşihan Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların bahçe bakımını yapacak.

Yahşihan Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların bahçe bakımını yapacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, ilçede bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara, bahçelerine dikebilecekleri sebzelerin fidelerinin belediye tarafından hediye edileceği belirtildi.

Ayrıca belediye ekiplerinin hediye ettikleri fideleri, evlerinden çıkmayan vatandaşların bahçesine dikeceği aktarılan açıklamada, "Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılacak olan ekim işlemi ile birlikte bahçelerin bakımı da yapılacak. Koronavirüs tedbirleri boyunca devam edecek olan projede, Yahşihan Belediyesi tarafından yetiştirilen fideler kullanılacak." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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