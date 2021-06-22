Yahşihan'da 4 yeni su deposu inşa edildi
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Yahşihan'da 4 yeni su deposu inşa edildi

Yahşihan'da 4 yeni su deposu inşa edildi
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinden belediye tarafından 4 yeni su deposu yapıldı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinden belediye tarafından 4 yeni su deposu yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, bir yandan 100 yıllık altyapı sorunu çözülürken, diğer yandan da 5 bin, 2 bin 500, 1500 ve 800 metreküplük su depolarının inşa edildiği belirtildi.

Yeni yapılan depolar sayesinde daha temiz su ile hizmet verileceği aktarılan açıklamada, "Yapılan depolara bağlı değişik çaplarda 162 bin metre polietilen boru döşenen çalışmalarda, eski borular bu sayede iptal olacak. Yeni içme suyu şebeke sisteminde kullanılacak su depoları günümüz teknolojisinin en güncel yeniliklerini barındırırken, suyla temas eden yüzeylere fayans yapılacak. Suyla temas eden mekanik ekipmanlar paslanmaz çelikten yapılıp, bugün ve ileride içme suyu kalitesini bozacak herhangi bir parametre bulundurmayacak." ifadeleri aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz kısa süre içerisinde hizmet vermeye başlayacak modern depolar sayesinde vatandaşların daha sağlıklı su kullanacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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