Yahşihan'da 2. etap maske dağıtımı tamamlandı Yahşihan Belediyesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bayram öncesi 120 personelle maske dağıtımı gerçekleştirildi.

Yahşihan Belediyesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bayram öncesi 120 personelle maske dağıtımı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında, ilçede bulunan tüm evlere, belediye personeline ve kamu çalışanlarına maske dağıtıldığını belirtti.

Önceki haftalarda ilçedeki tüm evlere, belediye personeline, kamu çalışanlarına ve pazar yeri girişlerine maske temin eden belediyenin 2. etap maske dağıtımını gerçekleştirdiğini aktaran Türkyılmaz, "35 bin 300 maske dağıtımını Ramazan Bayramı öncesi gerçekleştirdik. 10 mahallemizde bulunan 7 bin 60 hanemize maske dağıttık. Bu maske dağıtımını 2 saat gibi kısa bir sürede 120 personelle gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA