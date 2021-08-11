Yahşihan Belediyesinin yardım kamyonları Manavgat'a ulaştı

Yahşihan Belediyesince orman yangınlarında mağdur olan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için başlatılan kampanyada toplanan iki kamyon ihtiyaç malzemesi, Antalya'nın Manavgat ilçesine gönderildi.

Yahşihan Belediyesince orman yangınlarında mağdur olan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için başlatılan kampanyada toplanan iki kamyon ihtiyaç malzemesi, Antalya'nın Manavgat ilçesine gönderildi.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, ülkenin farklı noktalarında meydana gelen orman yangınları nedeniyle mağdur durumda kalan vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı. Başkan Türkyılmaz, ilçedeki vatandaşlara bu noktada duyarlı olmaları noktasında çağrıda bulundu.

Başlatılan yardım kampanyasına vatandaşlar duyarsız kalmadı. Yapılan yardım kampanyasıyla 1 hafta içerisinde toplamda 2 kamyon yardım malzemesi toplandı. Toplanan malzemeler ihtiyaç sıralamalarına göre ayrıldı. Yardım malzemeleri ihtiyaç listesine göre ayrı ayrı kolilere koyularak kamyona yüklendi.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, yardım kamyonlarını da kendisi uğurladı. Başkan Türkyılmaz, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla; Yahşihan Belediyesi olarak ülkemiz genelinde orman yangınlarında evi yanan ailelerimiz için toplamış olduğumuz yardımlarımız Antalya'nın Manavgat ilçesine yola çıktı. Katkıda bulunan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Toplanan yardımlar Yahşihan Belediye Başkan Yardımcıları Hakan Şansal, A. Cemil Şerbetçioğlu, Danışman Abdurrahman Akkuzulu, MHP İl Başkan Yardımcısı Ersin Ağar ve Yahşi Masa Birimi yetkilileri tarafından MHP Manavgat İlçe Teşkilatına teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı