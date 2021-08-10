Yahşihan Belediyesinin yardım kamyonları Manavgat'a ulaştı
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Yahşihan Belediyesinin yardım kamyonları Manavgat'a ulaştı

Yahşihan Belediyesinin yardım kamyonları Manavgat'a ulaştı
Bültenler - Haberler | Güncel

Yahşihan Belediyesi orman yangın yerleri için başlatılan kampanyada toplanan iki kamyon ihtiyaç malzemesini Antalya'nın Manavgat ilçesine gönderdi.

Toplanan yardımlar Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın talimatıyla Antalya'nın Manavgat ilçesine ulaştı.

2 KAMYON GİTTİ

Yahşihan Belediyesi orman yangın yerleri için başlatılan kampanyada toplanan iki kamyon ihtiyaç malzemesini Antalya'nın Manavgat ilçesine gönderdi. Toplanan yardımlar Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın talimatıyla Antalya'nın Manavgat ilçesine ulaştı. Yahşihan ilçesinde Başkan Osman Türkyılmaz tarafından Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen yangın felaketinde yardıma ihtiyacı olan vatandaşlar için yardım kampanyası başlatılmıştı. Başlatılan yardım kampanyasına vatandaşlar duyarsız kalmadı. Yapılan yardım kampanyasıyla 1 hafta içerisinde toplamda 2 kamyon yardım malzemesi toplandı. Toplanan malzemeler ihtiyaç sıralamalarına göre ayrıldı. Yardım malzemeleri ihtiyaç listesine göre ayrı ayrı kolilere koyularak kamyona yüklendi.

HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz yardım kamyonlarını gönderirken yapmış olduğu açıklamasında, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla; Yahşihan Belediyesi olarak ülkemiz genelinde orman yangınlarında evi yanan ailelerimiz için toplamış olduğumuz yardımlarımız Antalya'nın Manavgat ilçesine yola çıktı. Katkıda bulunan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Toplanan yardımlar Yahşihan Belediye Başkan Yardımcıları Hakan Şansal, A. Cemil Şerbetçioğlu, Danışman Abdurrahman Akkuzulu, MHP İl Başkan Yardımcısı Ersin Ağar ve Yahşi Masa Birimimi yetkilileri tarafından MHP Manavgat İlçe Teşkilatına teslim edildi.

Kaynak: Bültenler

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