Yahşihan Belediyesinin "Umutlu Patiköy" projesine ödül
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Yahşihan Belediyesinin "Umutlu Patiköy" projesine ödül

Yahşihan Belediyesinin 'Umutlu Patiköy' projesine ödül
Anadolu Ajansı / Ali Karayel - Haberler | Güncel

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Umutlu Patiköy" projesiyle ödül kazanmanın gururunu yaşadı.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Umutlu Patiköy" projesiyle ödül kazanmanın gururunu yaşadı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkyılmaz, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Keçiören Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen "Sahipsiz Evcil ve Sokak Hayvanlarının Barınma ve Beslenme Şartlarının İyileştirilmesi Fikir ve Proje Yarışması (Enpati Hayvan Dostu Şehirler)" ödül töreninde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan ödül aldı.

Türkyılmaz, ödülden dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Hayvanlara karşı acımasız olan, iyi bir insan olamaz diye düşünüyorum. Bizler göreve geldiğimiz günden beri can dostlarımız olan sokak hayvanlarımızı hep el üstünde tuttuk, tutmaya da devam edeceğiz. Aldığımız ödül bizleri çok gururlandırdı. Can dostlarımız için yaptığımız ve yapacak olduğumuz çalışmalarımız bundan sonra bize daha da çok cesaret verecek ve daha da iyisini yapmak için uğraş vereceğiz. Bizler Yahşihan Belediyesi olarak sokak hayvanlarımızın her zaman yanında olacağız. Ödülü almamızda emeği olan tüm ekibime çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yahşihan Belediyesinin 'Umutlu Patiköy' projesine ödül
Yahşihan Belediyesinin 'Umutlu Patiköy' projesine ödül

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Karayel

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