Yahşihan Belediyesinden Yeşil Vadi Projesine destek Kırıkkale Valiliğince Yeşil Vadi Projesi ile Oba köyü arasında yapımı devam eden 19 kilometrelik bisiklet ve yürüyüş yolu için Yahşihan Belediyesi, golf arabası desteğinde bulundu.

Kırıkkale Valiliğince Yeşil Vadi Projesi ile Oba köyü arasında yapımı devam eden 19 kilometrelik bisiklet ve yürüyüş yolu için Yahşihan Belediyesi, golf arabası desteğinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Hacıballı köyü ile Ankara-Kırıkkale kara yolu arasında uygulanacak projede hummalı çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Yürüme alanına sahip balıkçılık alanlarının da bulunduğu Yeşil Vadi ve Oba Köy projelerine Yahşihan Belediyesi tarafından şu ana kadar 10 kamelya, 5 kedi evi ve bir de golf arabası temin edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve beraberindeki heyet, golf arabasını deneyerek bölgede incelemelerde bulundu. Haziran ayı içerisinde toplam 45 kamelya, 35 bank, 5 kedi evi, 5 köpek kulübesi, bir de 2 katlı kamelya ile projeye büyük destek sağlanacak. Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın talimatları ile belediye tarafından hazırlanan kent mobilyaları en hızlı şekilde bitirilip, Kırıkkale halkı ile buluşacak."

Kaynak: AA