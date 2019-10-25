Yahşihan Belediyesinden öğrenciler için kamp programı

25.10.2019 16:52

Yahşihan Belediyesi tarafından öğrenciler için kamp programı düzenlenecek.

Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, yaptığı açıklamada, 26 Ekim Cumartesi günü Hisarköy Ormanı'nda düzenlenecek olan kampa bütün öğrencilerin davetli olduğunu belirtti.

"Verilen ilk emre uymak için haydi kitap okumaya' sloganıyla gerçekleşecek olan kampta, kitap okuma, açık hava sineması ve geleneksel oyunlar gibi çeşitli etkinlikler düzenleneceğini dile getiren Türkyılmaz, "Yahşihan Belediyesi olarak çocuk ve gençlerimize yönelik pek çok projeyi hayata geçirmekteyiz. Bu projemizde ise gençlerimiz, bir günlerini kamp ortamında geçirecekler. Bu kamp ile gençlerimizin güzel vakit geçirmelerinin yanı sıra, dijital dünya ve dijital oyunlardan da kısa süreliğine de olsa uzaklaşmaları amaçlanmaktadır. Kampa tüm üniversite öğrencileri davetlidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA