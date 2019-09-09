Yahşihan Belediyesinden kitap okuma etkinliği

09.09.2019 12:24

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Kitap Okuyan Tüm Çocuklarımızın Dondurmaları Bizden" sloganıyla öğrencilerle kitap okudu.

Başkan Türkyılmaz, kampanya kapsamında elektrikli motosikletiyle parkta ve sokaklarda oynayan çocukların yanına giderek, çocuklara kitap dağıttı.

Çocuklarla birlikte kitap okuyan ve dondurma hediye eden Türkyılmaz, Dünya Kitap Okuma Gününde farkındalık oluşturmak adına böyle bir kampanya oluşturduklarını kaydetti.

Bunun reklam filmini de çektiklerini belirten Türkyılmaz, "Çok güzel ve etkileyici oldu. Hazreti Ali'nin 'Çocuklarınızın yarın söz sahibi olmasını istiyorsanız daha bugünden onlara iyi kitaplar hediye edin' sözüyle görüntümüzü dijital platformlarda paylaştık. Geleceğimizi korumak ve onları iyi yetiştirmek istiyorsak kitap okumalarını sağlamalıyız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA