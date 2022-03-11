Yahşihan Belediyesinden işçi maaşlarına yüzde 40 zam

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi, işçi maaşlarını yüzde 40 oranında arttırdı.

Yahşihan Belediyesi ile Mahalli İdareler İşverenleri Sendikası arasında yapılan görüşme neticesinde çalışan kadrolu işçilerin maaşlarına yüzde 40 oranında zam yapıldı. Başkanlık makamında gerçekleşen toplantıda, belediye ve sendika arasında anlaşma sağlandı. İşçilerin maaşlarında ve sosyal hak kalemlerinde yüzde 40 oranında üzerinde iyileştirme yapılmasına karar verildi.

Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Mahalli İdareler Sendikası ile yaptığımız anlaşmayla kadrolu işçilerimize eski yevmiyeleri üzerinden yüzde 40 zam yapılmasını kararlaştırdık. Yeni zamla birlikte kadrolu işçilerimiz zamlı maaşlarına ek olarak 52 günlük devlet ikramiyesi, 60 günlük sendika ikramiyesi, izinlerinde 15 günlük yevmiyeleri üzerinden izin parası, Ramazan Bayramı'nda 2 yevmiye Kurban Bayramı'nda ise 4 yevmiye olmak üzere bayram harçlıkları, eğitim yardımı, yemek yardımı ve artı olarak çocuk ve aile yardımı alacaklar. İşçilerimize hayırlı olsun" dedi. - KIRIKKALE

İhlas Haber Ajansı / Yerel