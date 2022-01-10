Yahşihan Belediyesinden Final Haftasında çorba ve simit ikramı

Kırıkkale Üniversitesi'nde başlayan final sınavı öncesinde öğrencilere Yahşihan Belediyesi tarafından çorba ve simit ikramında bulunuluyor. Yahşihan İlçesi sınırları içerisinde yer alan Kırıkkale Üniversitesi'nde eğitim gören öğrencilerin her türlü ihtiyacıyla yakından ilgilenen Yahşihan Belediyesi, kurmuş olduğu Öğrenci İşleri Birimi sayesinde öğrencilere her konuda destek veriyor. Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın talimatı doğrultusunda final sınavına katılacak öğrenciler için hazırlanan çorba, Yenişehir Mahallesi Devlet Bahçeli Bulvarı'nda bir hafta boyunca 08.30 ile 10.00 saatleri arasında dağıtılıyor. Yahşihan Belediyesi Öğrenci İşleri Birimi ekipleri tarafından gerçekleştirilecek çorba dağıtımına öğrencilerin büyük ilgisi var.

BU HAFTA BOYUNCA DEVAM EDECEK

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz Devlet Bahçeli Bulvarı'nda çorba dağıtılan alanı ziyaret ederek öğrencilere simit ve çorba ikram etti. Öğrencilerle tek tek ilgilenen Türkyılmaz yapmış olduğu açıklamada, "Final haftasına giren öğrencilerimizin içini ısıtmak için simit ve çorba ikramında bulunduk. Sıcak çorbamız bu hafta boyunca 08.30 ile 10.00 saatleri arasında B kapısı önünde siz değerli öğrencilerimize hizmet verecektir. Final haftasındaki tüm öğrencilere başarılar diliyorum." İfadelerini kullandı.

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