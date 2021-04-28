Yahşihan Belediyesi, "tam kapanma" süresince göreve hazır
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Yahşihan Belediyesi, "tam kapanma" süresince göreve hazır

Yahşihan Belediyesi, 'tam kapanma' süresince göreve hazır
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" döneminde vatandaşların mağdur olmamaları için 7 gün 24 saat sahada olacaklarını belirtti.

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" döneminde vatandaşların mağdur olmamaları için 7 gün 24 saat sahada olacaklarını belirtti.

Türkyılmaz, yaptığı açıklamada, belediye olarak salgına karşı vermiş oldukları mücadelelerini kararlı bir şekilde devam ettireceklerini aktardı.

Her zaman olduğu gibi "tam kapanma" dönemine de hazırlıklı olduklarını aktaran Türkyılmaz, şunları kaydetti:

"Tam kapanma döneminde zabıta ekiplerimiz her zaman sahada olup vatandaşlarımızın ihtiyaçları için çalışacaklar. İlacı bitip eczaneye gidemeyen, evden çıkamadığı için alışveriş yapamayan vatandaşlarımız dert etmesin. Ekiplerimiz her zaman sizlerin yanında olmaya devam edecekler. Engelli vatandaşlarımızın en büyük yardımcısı olmaya devam ederken, evden çıkamayan yaşlı, kronik hastalarımızın da yanlarında olacağız. Ayrıca ramazan ayında yemek yapamayan vatandaşlarımızın yemeklerini yapıp dağıtmaya devam edeceğiz."

Türkyılmaz, sokak hayvanlarını her zaman olduğu gibi unutmayıp, beslenmelerine devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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