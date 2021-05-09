Yahşihan Belediyesi, pazara gidemeyenler için seyyar pazar hizmeti verdi
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Yahşihan Belediyesi, pazara gidemeyenler için seyyar pazar hizmeti verdi

Yahşihan Belediyesi, pazara gidemeyenler için seyyar pazar hizmeti verdi
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak dün açılan pazar yerlerine gidemeyen vatandaşlar için belediye tarafından seyyar pazarla hizmet verildi.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak dün açılan pazar yerlerine gidemeyen vatandaşlar için belediye tarafından seyyar pazarla hizmet verildi.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle yaş meyve ve sebze ile fide satışı yapan pazar yerlerinin 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatlerinde açılabileceğinin duyurulmasıyla Kırıkkale ve ilçelerinde dün esnaflar tezgahlarını açtı.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, pazara gidemeyen vatandaşların olduğunu düşünerek esnafları belediye araçları ile mahalle ve sokaklarda gezdirdi.

Evlerinin önüne kadar gelen seyyar tezgahlardan ihtiyaçlarını gideren vatandaşlar, bu hizmetten dolayı Başkan Türkyılmaz'a teşekkür etti.

Her zaman halkın hizmetinde olmaya gayret ettiklerini aktaran Türkyılmaz, "Bir an önce de Kovid-19 salgınından kurtulmayı temenni ediyoruz. İnşallah en kısama zamanda salgın biter ve normal hayatımıza döneriz. Bunun için vatandaşlarımızın da kurallara uymalarını rica ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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