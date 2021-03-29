Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz'dan vatandaşlara su borçlarını ödeme çağrısı

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, ilçede bazı iş yeri ve evlerin su borçlarının ödenmediğini belirterek, vatandaşlara borçlarını ödeme çağrısında bulundu.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, ilçede bazı iş yeri ve evlerin su borçlarının ödenmediğini belirterek, vatandaşlara borçlarını ödeme çağrısında bulundu.

Türkyılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, belediyenin işlerini sağlıklı yürütülebilmesi için su faturalarının tahsil edilmesi gerektiğini vurguladı.

İlçede kullanılan suyun bedelini ödeyen ve hizmet üretilmesini sağlayan abonelere teşekkür eden Türkyılmaz, "Borçlarını ödemeyen vatandaşlarımızın da aynı duyarlılıkta davranmasını bekliyoruz. Belediyemiz geçtiğimiz aylarda bir teftiş geçirmiş ve mevcut su borçlarının ödenmesi tarafımıza tebliğ edilmiştir. Abonelerimizin bir kısmı ödemelerini düzenli yaparken, bir kısmının bu duyarlıktan uzak davranması toplumsal adalet duygumuzu da zedelemektedir. Bu nedenle herkesi ilçemizin geleceği için su borçlarını ödemeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türkyılmaz, borçlu olan vatandaşların Yahşihan Belediyesi Su ve Emlak Birimine başvurarak 5 taksit imkanından faydalanabileceğini, ödenmemesi halinde su kesme işleminin kararlılıkla gerçekleştirileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen