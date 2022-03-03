Yahşihan Belediyesi'nden Miniklere Yangın ve Deprem Eğitimi

DEPREM BİLGİLERİ VERİLDİ

Çocuklara itfaiyeyi sevdirmek, onları yangın ve deprem konusunda bilinçlendirerek eğitmek amacıyla 1-7 Mart Deprem Haftası'nda etkinliklerini sürdüren Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Uğur Böceği Anaokulu öğrencilerine yangın ve deprem eğitimi verdi. Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından 3-6 yaş grubu anaokulu öğrencilerine; yangın ve deprem gibi felaketlere karşı neler yapılacağı konusunda bilgiler verildi. İtfaiye binasında düzenlenen seminerin ardından, bahçede gerçekleştirilen tatbikat ile öğrencilere yapmaları gerekenler uygulamalı gösterildi. Deprem sırasında uygulanacak hayat üçgeni pozisyonu, minik öğrencilere öğretilerek depremden kendilerini nasıl koruyabilecekleri anlatıldı. Ayrıca tatbikata görev alan öğrenciler, yapılması gerekenlerin aslında ne kadar pratik işlemler olduğunu arkadaşlarına gösterdi.

SERTİFİKALAR VERİLDİ

Eğitime öğrencileri ziyaret eden Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz yapmış olduğu açıklamasında, "1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla olası afet durumlarında çocuklarımızın nasıl hareket etmeleri gerektiğini ekiplerimiz hazırladıkları eğitim çerçevesinde anlattı. Ayrıca yanıcı, kesici maddelerle oyun oynanmayacağını da ekiplerimiz çocuklarımıza bahsetti. Çocuklarımız ülkemizin istikbali. Onların her alanda bilgilendirilmesi hepimizin görevidir. Üzerimize düşeni dün olduğu gibi bugünde yapacağız. Unutmayın, depremden korunmanın yolu bilinçlenmek ve önlem almaktan geçiyor." dedi. Başkan Türkyılmaz Başkan Yardımcısı Hakan Şansal ile birlikte katılım sağlayan öğrencilere sertifika verdi. İtfaiye ekipleri küçük öğrencilere, boyama kitapları dağıttı.

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