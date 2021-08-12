Yahşihan Belediyesi'nde aşı teşvik eğitimi

Yahşihan Belediyesi tarafından COVID-19 salgınına karşı geliştirilen aşılama çalışmalarını yönelik ön yargıyı kırmak ve teşviki artırmak amacıyla personellere bilgilendirme eğitimi verildi.

TABLO DETAYLANDIRILDI

Yahşihan Belediyesi tarafından COVID-19 salgınına karşı geliştirilen aşılama çalışmalarını yönelik ön yargıyı kırmak ve teşviki artırmak amacıyla personellere bilgilendirme eğitimi verildi. Yahşihan Belediyesi Nikâh Salonunda gerçekleşen programa kısım kısım belediye personelleri katıldı. Dünyanın ana gündemini uzun süredir meşgul eden Koronavirüs salgınına karşı ulusal ve küresel anlamda gerçekleştirilen aşılama çalışmalarına ilişkin ortaya atılan asılsız iddiaları kırmak, bilimsel verilerle aşının toplum sağlığı açısından önemine vurgu yapmak için Yahşihan Belediyesi personellerine en etkili yöntem olan aşı hakkında eğitim verildi. Bilgilendirme eğitiminde; Türkiye'nin vaka sayılarının güncel bilgileri paylaşılarak aşılanmanın başlaması itibariyle ülke genelinde ortaya çıkan olumlu tablo detaylandırıldı.

HERKESİ AŞI OLMAYA DAVET EDİYORUM

Eğitimin devamında aşının başlamasıyla birlikte yoğun bakımdaki hasta sayısının ciddi oranda azaldığına dikkat çekildi. Salgından bireysel korunmanın tam anlamıyla gerçekleşmemesi halinde pandemi tehdidinin hep devam edeceği belirtildi. Aşıya dönük atılan iddialar, somut bir şekilde dile getirilerek katılımcılar üzerindeki ön yargısı yapılan açıklamalarla ortadan kaldırıldı ve maske, mesafe ve hijyen kurallarının bu süreçte vazgeçilmez unsurlar olduğu anlatıldı. Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz 2 yıldır bütün hayatımızı etkileyen koronavirüse karşı bir an önce aşı olunmasının gerektiğini bildirerek aşı olmayan herkesi aşı olmaya davet etti.

Kaynak: Bültenler