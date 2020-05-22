Yahşihan Belediyesi, maske dağıtımının 2'nci etabını tamamladı
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Yahşihan Belediyesi, maske dağıtımının 2'nci etabını tamamladı

Yahşihan Belediyesi, maske dağıtımının 2'nci etabını tamamladı 'Maske timi' 35 bin maskeyi 2 saatte dağıttı Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında, ilçede bulunan tüm hanelere, belediye personellerine ve kamu çalışanlarına maske dağıttı.

22.05.2020 22:00 | Son Güncelleme: 22.05.2020 22:04

Yahşihan Belediyesi, maske dağıtımının 2'nci etabını tamamladı

'Maske timi' 35 bin maskeyi 2 saatte dağıttı

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında, ilçede bulunan tüm hanelere, belediye personellerine ve kamu çalışanlarına maske dağıttı.

Yahşihan Belediyesi, Çin'de ortaya çıkarak Türkiye de dahil olmak üzere pek çok ülkeye yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen korona virüs (Covid-19) ile mücadelesine devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda korona virüsle mücadele kapsamında, ilçede bulunan tüm hanelere, belediye personellerine, kamu çalışanlarına ve pazaryeri girişlerine maske temin eden Yahşihan Belediyesi, ikinci kez maske dağıtımını gerçekleştirdi. 120 personelle çalışmalara başlayan Yahşihan Belediyesi, ilçede bulunan 7 bin 60 haneye 35 bin 300 maske dağıttı.

"2 saat gibi kısa bir sürede gerçekleştirdik"

Konuya ilişkin açıklama yapan Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Ramazan Bayramı öncesi 2'nci etabımızı gerçekleştiriyoruz. 10 mahallemizde bulunan 7 bin 60 hanemize, 35 bin 300 maske dağıttık. Bu maske dağıtımını 2 saat gibi kısa bir sürede 120 personelle gerçekleştirdik" dedi

Yahşihan Belediyesi, maske dağıtımının 2'nci etabını tamamladı

Kaynak: İHA

Manşet

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