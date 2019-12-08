Yahşihan Belediyesi kar küreme aracı aldı

08.12.2019 13:42 | Son Güncelleme: 08.12.2019 13:42

Yahşihan Belediyesi karla mücadelede daha hızlı hizmet verebilmek için kar küreme ve tuz serpme aracını filosuna kattı.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, yaptığı açıklamada, yeni aracın kar yağışının yoğun olduğu zamanlarda ve buzlanma yaşanan bölgelerde ulaşımın kolaylaşması için kullanılacağını söyledi.

Kar küreme ve tuz serpme aracı ile kış döneminde yaşanan trafik kazalarının da azaltılmasının hedeflendiğini ifade eden Türkyılmaz, "Vatandaşlarımıza kış döneminde daha hızlı şekilde hizmet verebilmek adına kar küreme ve tuz serpme aracını ilçemize kazandırdık. İlçe halkımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA