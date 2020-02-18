: Yahşihan Belediyesi gönüllü itfaiyeci ve zabıtalar yetiştiriyor

18.02.2020 12:33 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:38

Yahşihan Belediyesince başlatılan "Genç Gönüllü İtfaiyecilik ve Zabıtalık" projesi ile gönüllü itfaiyeci ve zabıtalar yetiştiriliyor.

Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz öncülüğünde hazırlanan proje kapsamında, her ay 10 ortaokul öğrencisi, itfaiye ve zabıta müdürlüklerinde, pazar günleri 08.00-13.00 saatleri arasında eğitim alıyor.

Eğitimlerde yangın tatbikatına katılan ve zabıta ekipleriyle denetimlere çıkan öğrenciler, daha sonra sınava tabi tutularak, sertifika sahibi oluyor. Ayrıca öğrenciler Başkan Türkyılmaz tarafından çeyrek altın ve sinemayla ödüllendiriliyor.

Türkyılmaz, yaptığı açıklamada, itfaiyeyi yeni yerine taşıdıktan sonra bir yıl sürecek proje hazırladıklarını belirterek, "Hayatları boyunca ellerinde unutamayacakları bir belgeleri olacak. Aynı zamanda burada farkındalığı geliştirmiş oluyoruz. Gençler büyüdükleri zaman itfaiye, yangın ve deprem nedir, anlamış olacaklar." dedi.

Türkiye'nin deprem bölgesinde yer aldığını vurgulayan Türkyılmaz, "Çocuklarımızın ve hatta büyüklerimizin depremle ilgili çok bilgisi yok. O yüzden ilk eğitimi çocuklarla başlattık. Gençleri bir yıl süreyle eğiteceğiz. Yaklaşık 120 çocuğumuz itfaiyeden eğitim almış olarak mezun olacak." diye konuştu.

Öğrencilerin eğitim kapsamında denetimlere de çıkacağını anlatan Türkyılmaz, "Kantinlerde yedikleri simidin, evlerine aldıkları ekmeğin nerede ve nasıl üretildiğini görecekler. Arkadaşlarımız itfaiye eğitiminde olduğu gibi 4 hafta eğim alacaklar ve sınava girecekler. Sertifikayla birlikte kendilerine küçük hediyemiz olacak. Çocuklara her mesleği küçükken öğretmeliyiz. Tüm meslekleri çocuklara açmalıyız. Uygun görürlerse arkadaşlara bir gün de belediye başkanlığı yaptırabilirim." ifadelerini kullandı.

Gönüllü itfaiyeci Ali Efe Kurtaran da temel itfaiyecilik kavramlarıyla ilgili bilgiler aldıklarını dile getirdi.

Yangın konularında daha bilinçli hale geldiklerini belirten Kurtaran, "Yanma ve yangın bilgisi, doğal afetler, yangında kullanılan ekipmanlar konusunda eğitim aldık." dedi.

Gönüllü zabıta Hatice Kübra Hüyüktepe ise eğitimin ardından denetimlere de çıktıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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