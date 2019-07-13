Yahşihan Belediyesi ekipman takviyesi yaptı

"EKSİKLİKLERİ GİDERİYORUZ"

Yahşihan Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Garaj Amirliği başta olmak üzere; Su Biriminde, kaynakhanede ve yapı işlerinde kullanılmak üzere araç-gereç ve ekipman alımı yaptı. Alımı yapılan ekipmanlara toplam 32.714,35? TL ödendi. Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, alınan yeni ürünleri inceleyerek, bilgi aldı. Türkyılmaz, "Belediyemiz bünyesindeki tüm birim müdürlüklerinin eksikliklerini tamamlıyoruz. Bu yaptığımız alım daha önce belediye bünyesinde olmayan ve devamlı olarak ihtiyaç duyulan eksiklikler. Zamanla tüm eksiklikleri giderip halkımıza daha iyi hizmet vereceğiz." dedi.

Kaynak: Bültenler