Yahşihan Belediyesi 2022'de gelir tarifelerine zam yapmayacak

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, kasım ayı meclis toplantısında, 2022'de gelir tarifelerine zam yapmama kararı aldıklarını bildirdi.

Türkyılmaz, yazılı açıklamasında, gelir tarifelerinin tamamında 2022 yılında zam yapılmaması kararının onaylandığını belirtti.

Nikah kıyma, ilan, reklam, eğlence vergisi, işgal harcı, tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcı, iş yeri açma izni harcı, su birimi hizmetleri, su satış tarifeleri, aile mezarlık alanları, iş yeri muayene ruhsatı, rapor hizmet ücretleri, canlı müzik izin belge ücretleri, iş makinesi kira ücretleri ve ilaçlama ücretleri gibi belediyenin tüm hizmetlerinde zam yapmama kararı aldıklarını aktaran Türkyılmaz, şunları kaydetti:

"Kıymetli meclis üyelerimize katılımları ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyor, alınan kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum. Özellikle içinde bulunduğumuz süreçten dolayı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da su faturası başta olmak üzere ücret tariflerimizde artış yapılmadı. Değerli halkımızın daha rahat koşullarda yaşamını sürdürmeleri bizim için her şeyden önemli."

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet