Yahşihan Belediye Meclisinden Mehmetçiğe asker selamı

22.10.2019 11:01

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediye Meclisi olağanüstü toplanarak 'Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi. Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Devletimiz, güvenlik kuvvetleriyle bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yıllardan beri büyük bir mücadele vermektedir. Devletimizin yalnızca terör örgütüne karşı değil, uluslararası destekçilerine karşı da verdiği büyük mücadele sınırlarımız içinde olduğu kadar sınırlarımız dışında da yürütülmektedir" dedi.



Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'na Yahşihan Belediye Meclisi destek verdi. Meclisteki bütün siyasi partilerin verdiği önerge ile 'Barış Pınarı Harekatı'na destek bildirisi okundu. Meclis üyeleri tarafından hazırlanan bildiride 'Barış Pınarı Harekatı'na destek verildiği belirtilirken, bölgedeki askerlere muvaffakiyetler dilendi. Meclis üyeleri Mehmetçiğe destek vermek için asker selamı yaptı.



"PKK terör örgütü, yok edilmesi gereken bir cinayet şebekesidir"



Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz tarafından okunan ortak bildiride, "40 yıldan bu yana karanlık bir ideolojiyle on binlerce vatandaşımızın hayatın kast eden Güneydoğu Anadolu Bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin gelişmesini ve kalkınmasını engelleyen bebek, çocuk, kadın dinlemeden insanlarımızı katleden PKK terör örgütü, yok edilmesi gereken bir cinayet şebekesidir. Devletimiz, güvenlik kuvvetleriyle bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yıllardan beri büyük bir mücadele vermektedir. Devletimizin yalnızca terör örgütüne karşı değil, uluslararası destekçilerine karşı da verdiği büyük mücadele sınırlarımız içinde olduğu kadar sınırlarımız dışında da yürütülmektedir" dedi.



"DAEŞ, PKK, PYD, YPG aynıdır"



Suriye'de sekiz yıldır sürmekte olan iç savaşta tarihin gördüğü en büyük insanlık dramlarının yaşandığını kaydeden Türkyılmaz, konuşmasında şu şekilde sürdürdü:



"Bu savaşta milyonlarca insan yurtlarından olmuştur. Binlerce insan barbarca katledilmiştir. İç savaşla birlikte doğan otorite boşluğunda terör örgütleri geniş bir alan bulmuştur. Suriye topraklarının önemli bir bölümü DEAŞ/PYD/YPG gibi terör örgütlerinin eline geçmiştir. PKK'nın Suriye'deki yapılanması olan PYD/YPG, Kuzey Suriye'de geniş bir alanı kontrol etme imkanı bulmuştur. Bu alan üzerinden ülkemize saldırılar düzenlemektedir. Terör örgütüne sağlayan binlerce tır silah ve yoğun dış destekle bir terör koridoru yaratılmaya çalışılmaktadır. Bu terör örgütleri Suriye'de yaşanan iç savaşla birlikte ortaya çıkan istikrarsızlıktan faydalanarak kontrol ve otorite imkanı bulmuşlardır."



"Terör örgütleri birbirinin ikiz kardeşidirler"



"Otoritelerini yüzbinlerce insanı öldürerek ve milyonlarca insanı yerlerinden ederek sağlayan, en uzun kara sınırımızı sürekli olarak tehdit eden terör örgütleri isimlendirilme, görünüş ve üniformaları açılarından farklılaşsalar da özlerinde aynıdırlar. Birbirinin ikiz kardeşidirler. Etnik temizlik uygulayan, demografik yapıyı kendi ideolojileri çerçevesinde değiştiren bu zalim örgütlere karşı milli güvenliğimizi sağlamak için uluslar arası antlaşmalardan aldığımız yetkiyle Suriye Milli Ordusu ile birlikte 'Barış Pınarı Harekatı düzenlenmiştir."



"Meclislerimiz, kahraman Mehmetçiklerimizin yanındadır"



Konuşmasının sonunda gerçekleştirilen operasyonun amacınını belirten Türkyılmaz, "Bölgemizi teröristlerden temizlemek ve yurtlarından edilmiş Suriyelileri ülkelerine geri göndermektir. Bölgemizin istikrar, barış ve refahına karşı en büyük tehdit olan DAEŞ, PKK, PYD, YPG terör örgütlerinin bu yıkıcı faaliyetlerini sonlandırmak, yurtlarını zulüm, sürgün, baskı ve katliamla yitirmiş yüz binlerce Suriyeli'nin vatanlarına dönüşlerini sağlamak için düzenlenen 'Barış Pınarı Harekatı'nı Belediye Meclisleri olarak destekliyor, ordumuza muvaffakiyetler diliyoruz. Belediye Meclislerimiz, kahraman Mehmetçiklerimizin yanındadır" ifadelerine yer verdi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA