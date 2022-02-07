Yahşihan Belediye Meclisi Toplantısı yapıldı

Yahşihan Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz başkanlığında yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yahşihan Belediyesinde gerçekleştirilen toplantıda, bazı sokakların isimleri değiştirildi.

Bu kapsamda, Yenişehir Mahallesi 286. Sokak'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isminin verildiği toplantıda, Yenişehir Mahallesi 252. Sokak'a da gazeteci İbrahim Akpınar'ın isminin verilmesi kararlaştırıldı.

Öte yandan, belediye yemekhanesinden 10 liradan verilen yemek hizmeti 15 liraya, dolmuş fiyatlarında tam bilet 3,5 liradan 5 liraya, öğrenci bileti ise 3 liradan 3,5 liraya yükseltildi.

Aynı zamanda ticari taksi yönetmeliğinde belirtilen araçlardan istenilen 10 yaş kuralının da 15 yaşa çıkarılması oy birliği ile kabul edildi.