Yahşihan'a modern su depoları

Üretken Belediyecilik anlayışı ile hizmet vermeye devam eden Yahşihan Belediyesi, daha sağlıklı su depolama sistemleri oluşturmak adına 5.000, 2.500, 1.500 ve 800 metreküplük su depoları inşa ederken, ilçenin su deposu ihtiyacını gidermek için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

MODERN 4 SU DEPOSU

Üretken Belediyecilik anlayışı ile hizmet vermeye devam eden Yahşihan Belediyesi, daha sağlıklı su depolama sistemleri oluşturmak adına 5.000, 2.500, 1.500 ve 800 metreküplük su depoları inşa ederken, ilçenin su deposu ihtiyacını gidermek için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ilçe halkına 4 tane yeni ve modern depo hizmeti sunarken, bir yandan da 100 yıllık altyapı sorununu çözüyor. Altyapı çalışmalarında sona gelinen Yahşihan ilçesinde eski su depoları bakımsız olduğu için yeni 4 depo sayesinde daha temiz su ile hizmet verilecek. Yapılan depolara bağlı değişik çaplarda 162.000 metre polietilen boru döşenen çalışmalarda, eski asbest ve PVC borular bu sayede iptal olacak. Yeni içme suyu şebeke sisteminde kullanılacak su depoları günümüz teknolojisinin en güncel yeniliklerini barındırırken, bütün suyla temas eden yüzeylere fayans yapılacak. Suyla temas eden mekanik ekipmanlar paslanmaz çelikten yapılıp, bugün ve ileride içme suyu kalitesini bozacak herhangi parametre bulundurmayacak.

UZAKTAN KUMANDA İLE MÜDAHALE EDİLEBİLECEK

Geçmişten kalma su depolarında fayans olmayıp, mekanik ekipmanları demirden yapıldığı için kısa sürede paslanıp suyun kalitesini büyük ölçüde düşürmekte olduğundan yeni yapılan depolar sayesinde tamamen uzaktan kumanda ile müdahale edilebilir scada-otomasyon sistemi olacak. Bu sayede herhangi bir arıza durumunda komuta merkezine anlık bilgiler verilebilecek. Ayrıca hangi depoda ne kadar su olduğunu, depolarda gelen suyun ve tüketilen suyun saniyede kaç litre olduğunu göstererek bu bilgiler saatlik günlük haftalık ve aylık olarak arşivlenebilecek. Su ihtiyacını büyük ölçüde Kırıkkale'den satın alınarak sağlayan Yahşihan ilçesinde gelen suyun arıtılmasına rağmen önlem amaçlı ilçenin belli bölgelerinde klor ölçümü yapılarak scada-otomasyon ile v=5000 m3 merkez depoda ihtiyaç olması halinde klor dozlaması düzenli olarak yapılacak. Herhangi bir depoya ihtiyaçtan fazla su gelmesi halinde vanaları kendini otomatik olarak kapatabilecek olan modern depolarda bu gibi işlerin tamamını insan faktörü olmadan gelişmiş yazılım ve enstrümanlarla sistem kendi kendine yapacak.

İLÇEMİZ DAHA SAĞLIKLI SU KULLANACAK

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Göreve başladıktan hemen sonra yapmış olduğumuz incelemelerimize depoların oldukça kötü durumda ve sağlıksız olduğuna şahit olduk. Yapılması planlanan altyapı ihalesi kapsamında depolarımızı da dâhil ederek yenilemeye karar verdik. Yapımı devam eden ve kısa süre içerisinde hizmet vermeye başlayacak modern depolarımız sayesinde ilçemiz daha sağlıklı su kullanacak. Önceliğimiz, halkımıza sağlıklı ve kaliteli içme suyu ulaştırmak. Bu amaçla geliştirdiğimiz yeni projelerimizle de tüm Yahşihan'ımızı gönül rahatlığıyla içebilecekleri suya kavuşturmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler