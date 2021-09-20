Yahşelli'de Dünya Temizlik Günü Etkinliği

Büyük ilgi gören çalışmaya Yahşelli Mahalle Muhtarı Ali Uyar, belediye çalışanları ve yöre halkı katıldı.

Ekipler, çöp, atık ve molozların yanı sıra yangın riskini arttıran kırık cam, kurumuş yaprak ve kozalakları da topladı.

Toplanan 1. 5 ton çöp, Harmandalı Çöp Depolama Alanına götürüldü.

Dünya Temizlik Gününde çok önemli bir etkinliğe imza attıklarını ifade eden muhtar Uyar, "Hepimiz Menemenimizin Yahşellimizin daha temiz olmasını arzuluyoruz. Bunun için vatandaşlarımızı daha dikkatli olmaya davet ediyorum. Bu tür çalışmaların da devam etmesini diliyorum. Bugün çöp toplama etkinliğine destek veren Belediye Başkan Vekilimiz Aydın Pehlivan başta olmak üzere belediye çalışanlarına ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinlikle ilgili konuşan Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Ormanlar ülkemizin ciğerleri, gözümüzün nuru, göz zevkini doyasıya aldığımız yerler. Bugün Dünya Temizlik Günü. Bunun vesilesiyle bir farkındalık yaratabilmek için belediye emekçilerimiz ve vatandaşlarımızın katılımıyla Yahşelli Mahallemizdeki İkinci Çamlık Piknik Alanımızda bir temizlik gerçekleştirdik. Gelecek nesillere temiz bir dünya bırakabilmek en büyük arzumuz. Temizlik çalışmalarına katılım sağlayan herkesin elline koluna sağlık. Daha temiz bir Menemen için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Halkımızı da doğayı, ormanı ve yeşili korumaya ve duyarlı olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

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