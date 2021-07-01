Yahnilik sazan balığına yoğun ilgi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yahnilik sazan balığına yoğun ilgi

Yahnilik sazan balığına yoğun ilgi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kütahya'nın Simav ilçesinde, haftanın çarşamba günleri kurulan balık pazarında yahnilik sazan balıkları yoğun ilgi gördü.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, haftanın çarşamba günleri kurulan balık pazarında yahnilik sazan balıkları yoğun ilgi gördü.

Bölgenin gölet ve barajlarından tuttuğu sazan balıklarını satışa sunan balıkçı Erdoğan Tuna (45), vatandaşların yahnilik sazan siparişlerini bir hafta önceden aldığını belirtti.

Balıkçı Tuna " Sazan balığını olta ile tutmak tecrübe ister. Balığın temizlenmesi, parçalanması ve yahni olarak pişirilmesi de ustalık ister. Müşterilerimize sazan yahnisinin yapılışını en ince noktasına kadar anlatıyorum. Sazan balığının fırında yahnisini yaparken, özellikle kuru soğan ve maydanoz kullanılması, lezzeti açısından çok önemlidir" dedi.

Yahnilik sazan balığının kilosunun 25 TL'den satıldığı belirtildi. - KÜTAHYA

Yahnilik sazan balığına yoğun ilgi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Muharrem İnce Fahrettin Koca Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Seda Sayan Haluk Bilginer
Spor Burak Elmas Emre Kocadağ Aziz Yıldırım Taylan Antalyalı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yahnilik sazan balığına yoğun ilgi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 10:11:37. #1.16#

title