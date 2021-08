YAĞSIZ SÜT TOZU SATIŞ DUYURUSU 16 Ağustos 2021

YAĞSIZ SÜT TOZU SATIŞ DUYURUSU 16 Ağustos 2021 Aşağıda depolandığı yer ve miktarları belirtilen yağsız süt tozu satışı ON-LINE satış yöntemi ile yapılacaktır.

27. 08. 2021 TARİHLİ ESK İHRAÇ KOŞULLU YAĞSIZ SÜT TOZU İHALESİ

KISIM

KOMBİNA

YAĞSIZ SÜT TOZUNUN BULUNDUĞU DEPO

MİKTARIN DAĞILIMI (Kg)

TOPLAM MİKTAR (Kg)

1

SİNCAN

KONYA/KARAMAN/AKSARAY

ENKA

142. 325

142. 325

2

MİLKMAN

69. 700

69. 700

3

SLAVA

66. 275

66. 275

4

UĞURAY

99. 950

99. 950

5

AKOVA

24. 650

24. 650

6

DENİZLİ

ÇİVRİL/DENİZLİ

AYNES

318. 764

318. 764

7

SÜTOFİS

335. 930

335. 930

8

MİLAY

212. 225

212. 225

9

GÖNENLİ

52. 365

52. 365

10

PINAR

449. 350

449. 350

TOPLAM

1. 771. 534

VERİLMESİ GEREKEN GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI TABLOSU

KISIM

MİKTAR (KG)

YATIRILACAK TEMİNAT TUTARI (TL)

1

142. 325

92. 227

2

69. 700

45. 166

3

66. 275

42. 946

4

99. 950

64. 768

5

24. 650

15. 973

6

318. 764

206. 559

7

335. 930

217. 683

8

212. 225

137. 522

9

52. 365

33. 933

10

449. 350

291. 179

TOPLAM

1. 771. 534

1. 147. 954

GECICI TEMINAT MEKTUBU ÖRNEGI 2021

KATİ TEMİNAT ÖRNEĞİ 2021

KULLANIM KILAVUZU ALICILAR ICIN

Spektler

YAĞSIZ SÜT TOZU SATIŞ SOZLESMESİ

YAĞSIZ SÜT TOZU SATIŞ ŞARTNAMESİ

Başvurular, başvuru sahibinin tüm iletişim bilgilerini içerecek şekilde 19. 08. 2021 tarihinde saat 17: 30'a kadar sutihale@esk. gov. tr adresine yapılacaktır. Başvuru yapan gerçek ve tüzel kişilerin e-posta adreslerine ve/veya cep telefonlarına sisteme giriş için kullanıcı adı ve şifre gönderilecektir. "ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAĞSIZ SÜT TOZU SATIŞ ŞARTNAMESİ "nde istenen gerekli belgeler başvuru sahipleri tarafından 25. 08. 2021 tarihinde saat 17: 30'a kadar hem on-line olarak sisteme yüklenecek hem de geçici teminat mektupları veya nakit yatırılan tutar makbuzları ile beraber "İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 51/B Yüzüncüyıl-Çankaya/ANKARA" adresindeki "Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü"'ne gönderilecektir. Teklif verme işlemi 27. 08. 2021 tarihinde saat 10. 00'da başlayacak olup, her kısım için yaklaşık 10 dakika süre verilecektir. Süre bitimine yakın verilen her teklif için 3 dakika ek süre verilir. Satışlar "ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAĞSIZ SÜT TOZU SATIŞ ŞARTNAMESİ " çerçevesinde on-line olarak gerçekleştirilecektir. ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAĞSIZ SÜT TOZU SATIŞ ŞARTNAMESİ, Ürün Spesifikasyonu, geçici teminat mektubu örneği, kati teminat mektubu örneği, süt tozu satış sözleşmesi örneği ve on-line satış kullanım kılavuzu Kurumumuzun web sitesinde yayınlanacaktır. Yağsız süt tozu satışlarında yurt dışına ihraç şartı aranmaktadır.

