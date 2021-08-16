YAĞSIZ SÜT TOZU SATIŞ DUYURUSU 16 Ağustos 2021
YAĞSIZ SÜT TOZU SATIŞ DUYURUSU 16 Ağustos 2021 Aşağıda depolandığı yer ve miktarları belirtilen yağsız süt tozu satışı ON-LINE satış yöntemi ile yapılacaktır.
YAĞSIZ SÜT TOZU SATIŞ DUYURUSU 16 Ağustos 2021 Aşağıda depolandığı yer ve miktarları belirtilen yağsız süt tozu satışı ON-LINE satış yöntemi ile yapılacaktır.
27. 08. 2021 TARİHLİ ESK İHRAÇ KOŞULLU YAĞSIZ SÜT TOZU İHALESİ
KISIM
KOMBİNA
YAĞSIZ SÜT TOZUNUN BULUNDUĞU DEPO
MİKTARIN DAĞILIMI (Kg)
TOPLAM MİKTAR (Kg)
1
SİNCAN
KONYA/KARAMAN/AKSARAY
ENKA
142. 325
142. 325
2
MİLKMAN
69. 700
69. 700
3
SLAVA
66. 275
66. 275
4
UĞURAY
99. 950
99. 950
5
AKOVA
24. 650
24. 650
6
DENİZLİ
ÇİVRİL/DENİZLİ
AYNES
318. 764
318. 764
7
SÜTOFİS
335. 930
335. 930
8
MİLAY
212. 225
212. 225
9
GÖNENLİ
52. 365
52. 365
10
PINAR
449. 350
449. 350
TOPLAM
1. 771. 534
VERİLMESİ GEREKEN GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI TABLOSU
KISIM
MİKTAR (KG)
YATIRILACAK TEMİNAT TUTARI (TL)
1
142. 325
92. 227
2
69. 700
45. 166
3
66. 275
42. 946
4
99. 950
64. 768
5
24. 650
15. 973
6
318. 764
206. 559
7
335. 930
217. 683
8
212. 225
137. 522
9
52. 365
33. 933
10
449. 350
291. 179
TOPLAM
1. 771. 534
1. 147. 954
GECICI TEMINAT MEKTUBU ÖRNEGI 2021
KATİ TEMİNAT ÖRNEĞİ 2021
KULLANIM KILAVUZU ALICILAR ICIN
Spektler
YAĞSIZ SÜT TOZU SATIŞ SOZLESMESİ
YAĞSIZ SÜT TOZU SATIŞ ŞARTNAMESİ
Başvurular, başvuru sahibinin tüm iletişim bilgilerini içerecek şekilde 19. 08. 2021 tarihinde saat 17: 30'a kadar sutihale@esk. gov. tr adresine yapılacaktır. Başvuru yapan gerçek ve tüzel kişilerin e-posta adreslerine ve/veya cep telefonlarına sisteme giriş için kullanıcı adı ve şifre gönderilecektir. "ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAĞSIZ SÜT TOZU SATIŞ ŞARTNAMESİ "nde istenen gerekli belgeler başvuru sahipleri tarafından 25. 08. 2021 tarihinde saat 17: 30'a kadar hem on-line olarak sisteme yüklenecek hem de geçici teminat mektupları veya nakit yatırılan tutar makbuzları ile beraber "İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 51/B Yüzüncüyıl-Çankaya/ANKARA" adresindeki "Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü"'ne gönderilecektir. Teklif verme işlemi 27. 08. 2021 tarihinde saat 10. 00'da başlayacak olup, her kısım için yaklaşık 10 dakika süre verilecektir. Süre bitimine yakın verilen her teklif için 3 dakika ek süre verilir. Satışlar "ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAĞSIZ SÜT TOZU SATIŞ ŞARTNAMESİ " çerçevesinde on-line olarak gerçekleştirilecektir. ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAĞSIZ SÜT TOZU SATIŞ ŞARTNAMESİ, Ürün Spesifikasyonu, geçici teminat mektubu örneği, kati teminat mektubu örneği, süt tozu satış sözleşmesi örneği ve on-line satış kullanım kılavuzu Kurumumuzun web sitesinde yayınlanacaktır. Yağsız süt tozu satışlarında yurt dışına ihraç şartı aranmaktadır.
Kaynak: Habermetre