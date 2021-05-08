Yağru köpeği kurtarmak isterken canından oldu
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Yağru köpeği kurtarmak isterken canından oldu

Yağru köpeği kurtarmak isterken canından oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Germencik ilçesinde Salih Yayla (40) yavru köpeği kurtarmak isterken kuyuya düşerek hayatını kaybetti.

Aydın'ın Germencik ilçesinde Salih Yayla (40) yavru köpeği kurtarmak isterken kuyuya düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Turanlar Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde yaşayan Salih Yayla'nın bir anda ortalıktan kaybolduğunu fark eden yakıları çevrede arama yaparken Yayla'yı kuyuda hareketsiz halde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Yayla'yı kuyudan çıkarttı. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde Yayla'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yayla'nın yakınları acı haberle yasa boğulurken, Yayla'nın cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Talihsiz adamın yavru bir köpeğin kuyuya düştüğü fark edip köpeği kurtarmak isterken bir anda dengesini kaybederek kendisi de kuyuya düşmesi sonucu hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yavru köpeği kurtarmak isterken kuyuya düşüp feci şekilde can verdi
Yavru köpeği kurtarmak isterken kuyuya düşüp feci şekilde can verdi
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