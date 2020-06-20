Yağmurun getirdiği çamuru iş makineleri temizleyerek baskını önledi
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Yağmurun getirdiği çamuru iş makineleri temizleyerek baskını önledi

ERZİNCAN'da etkili olan sağanağın taşıdığı çamuru temizleyen iş makineleri olası bir sel felaketinin yaşanmasını önledi.

Yağmurun getirdiği çamuru iş makineleri temizleyerek baskını önledi
20.06.2020 18:27 | Son Güncelleme: 20.06.2020 19:36

ERZİNCAN'da etkili olan sağanağın taşıdığı çamuru temizleyen iş makineleri olası bir sel felaketinin yaşanmasını önledi.

Erzincan'da iki gündür etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Aşırı yağış sonucu Erzincan ile Üzümlü ilçesi arasındaki Kurt Deresinde taşkın tehlikesi yaşandı. Yağmur sularının taşıdığı çamurlu debisi yükselen dereden taşan sular Günebakan köyündeki vatandaşları korkuttu. Köy yolunu ulaşıma kapayan deredeki çamur ve sulara Erzincan Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi ve DSİ'ye ait iş makineleri müdahale etti.Derenin içindeki çamurları temizleyen ekipler, suyun taşarak çevreye zarar vermesini engelledi. Yağmur sularıyla birlikte akan çamurun temizlenmesiyle köylüler rahat bir nefes aldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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