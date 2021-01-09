Yağmurun etkili olduğu İstanbul Boğazı'nın havadan görüntüleri
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Yağmurun etkili olduğu İstanbul Boğazı'nın havadan görüntüleri

09.01.2021 11:52 | Son Güncelleme: 09.01.2021 11:57
Yağmurun etkili olduğu İstanbul Boğazı'nın havadan görüntüleri

İSTANBUL güne yağmurla başladı.

 İSTANBUL güne yağmurla başladı. Günlerdir beklenen yağmur, İstanbul'da etkisini göstermeye başladı. Meteoloroji Genel Müdürlüğü yağışın öğle saatlerinden itibaren kuvvetleneceğini açıkladı. Koronavirüs salgını nedeniyle hafta sonu uygulanan kısıtlama nedeniyle sokakları boş kalan megakentin üstünü yağmur bulutları sardı. İstanbul Boğazı'nın üstündeki yağmur bulutları ve yağış drone ile görüntülendi.


Yağmurun etkili olduğu İstanbul Boğazı'nın havadan görüntüleri
Yağmurun etkili olduğu İstanbul Boğazı'nın havadan görüntüleri

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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