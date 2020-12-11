Yağmurun başkentinde yağmur duası
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Yağmurun başkentinde yağmur duası

11.12.2020 14:19 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:23
Yağmurun başkentinde yağmur duası

Diyanet İşleri Başkanlığınca, son dönemde ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle bütün illerde olduğu gibi yağmurun başkenti olarak bilinen Rize'de de cuma namazı sonrası yağmur duası yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca, son dönemde ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle bütün illerde olduğu gibi yağmurun başkenti olarak bilinen Rize'de de cuma namazı sonrası yağmur duası yapıldı.

Çoğu zaman şiddetli yağışlar ve buna bağlı sel ve heyelanlarla gündeme gelen Rize'de de yapılan 'Yağmur duası' bazı vatandaşları şaşırtırken, bazı vatandaşlar ise 'Rize için de gerekli' diyerek duaya katıldı.

Sabri Çolak isimli Rizeli vatandaş Rize'nin yağmur duasına ihtiyacı olmadığını ama herkes dua yaptığı için kendisinin de duaya iştirak ettiğini dile getirerek "Her gün yağmur yağıyor. Yağmur yağmayacak diye bir şey yok. Biz dua yaptık ama Allah kabul etsin. Ben anlayamadım hocanın işinden bir şey. Hoca dedi, biz yaptık. Biz kafamıza göre bir şey yapmadık. Hocanın dediğini yap, yaptığını yapma. Herkes dua etti biz de uyduk cemaate dua ettik" ifadelerini kullandı.

Rize'de yağmur duasına ilk kez denk geldiğini dile getiren İrfan Özdemir isimli bir başka vatandaş ise "Ben ilk kez duydum, Rize'de ilk kez yapıldı. Tüm Türkiye'nin yağmura ihtiyacı var. Bence Rize'nin de ihtiyacı var. Allah inşallah dualarımızı kabul eder" dedi.

Rize'de yağmur duası yapılmasını tuhaf karşıladığını ifade eden Aziz Albayrak isimli Rizeli vatandaş ise "Biraz tuhaf oldu, normalde çok yağmur alan bir şehir burası. Daha 2 gün önce yağıyordu. Burası yağmurlu bir memleket zaten. Benim tuhafıma gitti neden yağmur duası yapıldı diye. Hani 40 gün yağmur yağmaz da suya ihtiyaç olur o başka ama burada 2 günde bir yağmur yağar. Anlamadım bende" şeklinde konuştu. - RİZE

Yağmurun başkentinde yağmur duası
Yağmurun başkentinde yağmur duası
Yağmurun başkentinde yağmur duası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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