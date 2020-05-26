Yağmurun ardından gelen güzellik
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde sağanak yağışın ardından oluşan gökkuşağı güzel görüntüler oluşturdu.
26.05.2020 17:57 | Son Güncelleme: 26.05.2020 18:00
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde sağanak yağışın ardından oluşan gökkuşağı güzel görüntüler oluşturdu.
Şuhut ilçesindeki mimarisi ve tarihsel özelliğiyle Afyonkarahisar bölgesinin görkemli yapılarından biri olan Şuhut 25 Ağustos Zafer Şehir Kent Ormanı'nın bulunduğu tepede, yağmurun ardından açan güneşle birlikte gökkuşağı oluştu. Her yıl binlerce yerli turisti ağırlayan Kent Ormanı'nın bulunduğu yüksek tepeyi tamamen çevreleyen gökkuşağı, kartpostallık manzaralar oluşturdu. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İHA