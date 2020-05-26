Yağmurun ardından gelen güzellik Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde sağanak yağışın ardından oluşan gökkuşağı güzel görüntüler oluşturdu.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde sağanak yağışın ardından oluşan gökkuşağı güzel görüntüler oluşturdu.

Şuhut ilçesindeki mimarisi ve tarihsel özelliğiyle Afyonkarahisar bölgesinin görkemli yapılarından biri olan Şuhut 25 Ağustos Zafer Şehir Kent Ormanı'nın bulunduğu tepede, yağmurun ardından açan güneşle birlikte gökkuşağı oluştu. Her yıl binlerce yerli turisti ağırlayan Kent Ormanı'nın bulunduğu yüksek tepeyi tamamen çevreleyen gökkuşağı, kartpostallık manzaralar oluşturdu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA