Yağmursuyu ızgaralarına atılan çöpler, su birikintilerine neden oluyor
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Yağmursuyu ızgaralarına atılan çöpler, su birikintilerine neden oluyor

09.12.2020 15:22 | Son Güncelleme: 09.12.2020 15:27
Yağmursuyu ızgaralarına atılan çöpler, su birikintilerine neden oluyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Kanalizasyon Dairesi Başkanı Mümin Deniz, bugüne kadar 59 bin adet yağmursuyu ızgarasının temizliğini yaptıklarını ifade ederek, "Yağışlı havalarda meydana gelen su birikintileri, özellikle yağmur suyu ızgaralarının bilinçsizce çöplük gibi...

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Kanalizasyon Dairesi Başkanı Mümin Deniz, bugüne kadar 59 bin adet yağmursuyu ızgarasının temizliğini yaptıklarını ifade ederek, "Yağışlı havalarda meydana gelen su birikintileri, özellikle yağmur suyu ızgaralarının bilinçsizce çöplük gibi kullanılmasından kaynaklanıyor. Biz sürekli temizlik yapıyoruz, ancak ızgaralar tekrar çöplerle doluyor. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olması gerekiyor" dedi.

MASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanı Mümin Deniz, yağmur ızgaralarıyla ilgili vatandaşlara uyarılarda bulundu. Yağmur ızgaralarına atılan çöplerin su birikintilerine neden olduğunu belirten Deniz, "Yağmur suyu ızgaralarının tıkanması, yağışlı havalarda sokaklarda su birikintilerine neden oluyor. Vatandaşlarımız tarafından bizlere gelen talep ve şikayetleri en kısa sürede değerlendirmeye alarak ekiplerimizi o noktaya gönderiyoruz. Tıkanık olduğu tespit edilen yağmur suyu ızgaralarını temizliyoruz ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamasının önüne geçiyoruz" dedi.

Bin 59 yağmur ızgarasında temizlik yapıldığına dikkat çeken Deniz, "MASKİ olarak kurulduğumuz günden bu yana 59 bin adet yağmur ızgarasının temizliğini yaptık. Burada insan faktörü de devreye giriyor. Yere atılan her çöp, ızgaraların tıkanmasına neden oluyor. Yağmur suyu ızgaralarının içi çöp dolu. Vatandaşlarımızın bu konuda daha duyarlı olması gerekiyor" diye konuştu.

"Yağmursuyu ızgaralarından 4 metrelik çöp dağı çıktı"

Yağmur ızgaralarından çöp dağı çıktığını belirten Deniz, "Merkez ilçelerimizdeki yağmursuyu ızgaralarımızdaki temizlik çalışmalarımızdan 4 metrelik çöp dağı çıktı. Biz sürekli temizlik yapıyoruz, ancak ızgaralar tekrar çöplerle doluyor. Yağmur suyu ızgaralarının şebeke temizliklerini de yapıyoruz. Böylece suyun akışını sağlıklı hale getiriyoruz. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak il genelinde mesai mefhumu gözetmeden, sokağa çıkma yasaklarında da tüm ekiplerimiz ile sahadayız" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Yağmursuyu ızgaralarına atılan çöpler, su birikintilerine neden oluyor
Yağmursuyu ızgaralarına atılan çöpler, su birikintilerine neden oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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