Yağmurlu havaya rağmen Kocaeli'de sokaklar tıklım tıklım doldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın korona virüs vak'a oranının düştüğünü belirttiği Kocaeli'de yağışlı havaya rağmen kent merkezinde vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Sokaklarda pandemi önlemlerine uymayan şahıslara ceza kesildi.

Korona virüs vaka artış oranının düştüğü Kocaeli'de, kentin işlek cadde ve sokaklarında yoğunluk yaşanıyor. Sağlık Bakanı Koca'nın 4 gün önce yaptığı açıklamada vaka oranın yüzde 30 düştüğünü söylediği Kocaeli'de sokağa çıkma kısıtlamasında boşalan caddelerde yoğunluk yaşanıyor. Kentte etkili olan yağışa karşı cadde ve sokaklar tıklım tıklım doldu. Kentin birçok noktasında sosyal mesafe kurallarının dikkate alınmadığı gözlendi. Kent merkezinde devriye gezen polis ve bekçi ekipleri, denetimler yaparak vatandaşlara sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Denetimler kapsamında dün yapılan kontrollerde karantina ihlali yapan 2 şahsa, maske takma kuralına uyulmadığı için 104 şahsa, korona virüs tedbirlerine uymayan 4 işyerine, yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 28 şahsa, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 100 şahsa, izin verilen saatler dışında faaliyet yürüten 2 işyerine, sosyal mesafe kuralına uymayan 8 şahsa ve 1 işyerine idari para cezası uygulandı.

"Gençlere bir şey olduğu yok, olan bize oluyor"

Kısıtlamalar hakkında konuşan Necati Ceyhan, "Kısıtlamaları yeterli görmüyorum. Kimisi geziyor kimi dolaşıyor. Madem öyle bir şey olacaksa 1 ay boyunca herkese sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi gerekiyor. Herkesin kapısına yemek götürülürse ve kimse dışarıya çıkmak zorunda kalmazsa bu iş çözülecek. Gençlere bir şey olduğu yok, olan bize oluyor. Ne olursa olsun bize oluyor. Hemen hemen kaçak geziyoruz. Ama otura otura nereye kadar, namazını kıl nereye kadar camiye kadar gidip geliyoruz yani, onda rahatız. Bu millet akıllanmadığı müddetçe, bu virüs her zaman başımıza bela, bize komşu." dedi.

"Kısıtlamalar yetersiz"

Hikmet Korkut, "Kısıtlamalar bence yeterli değil. Yine hala ve hala uymayanlar var. Tabi ki polis ve bekçi arkadaşlarımız şuan için görevlerini yapıyorlar fakat hala bu konuyu anlamayan insanlarımız var. Herkesin bu Covid-19 korona günlerinde, bu sıkıntılı günlerimizde maskesini takmasını, mesafesini korumasını ve gerekli tedbirlere uymasını istiyoruz." diye konuştu.

Kısıtlamaların yetersiz olduğunu belirten Korkut, "Hafta sonuna iki gün bence yeterli değil. Mesela şuan Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri şuanda 1 aylık bir kısıtlamaya gitti biliyorsunuz Bence Türkiye de'de yani genel olarak, Kocaeli'ndeki bu vakalara da baktığımız zaman yani ilk 5'deyiz zaten ve şuan için en az 15 gün, 20 gün bir kısıtlama olması gerekiyor vakaların düşmesi için "ifadelerini kullandı.

" Şuan için tehlikeli bölgedeyiz"

Vatandaşların gereksiz yere dışarı çıktıklarını belirten Korkut, "65 Yaş üstü saat 1'e kadar, 1'den sonra 20 yaş altı genç arkadaşlar dışarda olması gerekiyor. Fakat ben yine anlamıyorum Fethiye Caddesindeki kalabalığı. Ben şuan iş icabı buradayım. Gereksiz gezenler var, kısıtlamalara uymaları gerekiyor, gezmemeleri gerekiyor. Haritaya da bakıldığı zamanda Kocaeli İzmit Fethiye Caddesi kırmızı olarak gözüküyor, şuan için tehlikeli bölgedeyiz." diye konuştu.

"Kafelerin kapatılması çok faydalı oldu"

Kısıtlama kararları neticesinde kafelerin kapatılmasının çok faydalı olduğunu belirten Salih Anılış, "Son dönemde kafelerin kapatılması çok faydalı oldu İzmit halkı için. Biz gezmeyi seven bir halkız. Pazartesi gününün bu kalabalık olmasının sebebi hafta sonunun yasak olması. İnsanlar evden sıkılıp kendini dışarı atıyorlar" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı