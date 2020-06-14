Yağmurlu havaya rağmen denize giren genç ayak bileğinden yaralandı
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Yağmurlu havaya rağmen denize giren genç ayak bileğinden yaralandı

Yağmurlu havaya rağmen vatandaşlar Kadıköy Caddebostan Sahili'ne akın etti.

Yağmurlu havaya rağmen denize giren genç ayak bileğinden yaralandı
14.06.2020 13:55 | Son Güncelleme: 14.06.2020 14:07

Yağmurlu havaya rağmen vatandaşlar Kadıköy Caddebostan Sahili'ne akın etti. Bazı vatandaşlar yağmurlu havada denizde yüzerken, denize yüzmeye giren vatandaşlardan birisi ise ayak bileğinden yaralandı.

Türkiye genelinde korona virüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında getirilen sahillerde yürüyüş ve spor yapmak kısıtlaması 1 Haziran'dan itibaren kaldırılmıştı. Yasağın sona ermesinin ikinci haftasında bazı vatandaşlar yağmurlu havaya rağmen sahillerde spor ve yürüyüş yaptı. Bazı vatandaşların ise sosyal mesafeyi hiçe sayarak maske takmaması dikkat çekti.

Öte yandan, denize giren gençlerden birisi ayak bileğinden yaralandı. Yaralanan genç, ambulans ile hastaneye götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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