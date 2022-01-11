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Yağmurlu havada kayan otomobil bariyerlere çarptı

Yağmurlu havada kayan otomobil bariyerlere çarptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'de otoyolda seyir halindeyken yağmur yağışı nedeniyle kayan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

TARSUS, MERSİN (İHA) - Osmaniye'de otoyolda seyir halindeyken yağmur yağışı nedeniyle kayan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Bahçe ilçesi Arıklıkaş Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osmaniye'den Gaziantep istikametine seyir halinde olan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil yağmur yağışı nedeniyle Arıklıkaş Köyü civarında sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde ağır hasar oluşurken otomobilde yolcu olarak bulunan E.G. yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulansla Bahçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. - OSMANİYE

Yağmurlu havada kayan otomobil bariyerlere çarptı

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