Yağmurlu havada kayan otomobil bariyerlere çarptı

TARSUS, MERSİN (İHA) - Osmaniye'de otoyolda seyir halindeyken yağmur yağışı nedeniyle kayan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Bahçe ilçesi Arıklıkaş Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osmaniye'den Gaziantep istikametine seyir halinde olan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil yağmur yağışı nedeniyle Arıklıkaş Köyü civarında sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde ağır hasar oluşurken otomobilde yolcu olarak bulunan E.G. yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulansla Bahçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. - OSMANİYE

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