Yağmurlu havada fıskiyelerin çalıştırılmasına tepki

İSTANBUL su tasarrufu çağrılarına rağmen, Pendik'te yağmurlu havada çimlerin sulanması dikkat çekti.

İstanbul barajları son 10 yılın en düşük seviyesinde. Yetkililer su tasarrufu çağrısında bulunuyor. Durum böyleyken Pendik sahilinde dün ve bugün yağmur altında çimlerin sulanması tepki çekti. Vatandaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne tepki gösterdi. Erdoğan Ünal, "Geçtiğimiz cuma günü camilerde yağmur duası yapıldı. Şuan ki görüntü ve manzara pek de hoş değil. Belediye olarak bu duruma bir önlem almaları gerekiyor. Yazık boşuna suluma yapılıyor. Ben 40 dakikadadır burayadayım hala su fıskiyeleri çalışıyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı