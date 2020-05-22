Yağmurlu hava 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkmasına engel olmadı
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Yağmurlu hava 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkmasına engel olmadı

Yağmurlu hava 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkmasına engel olmadı Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 15-20 yaş grubundaki gençler, kendilerine tanınan 4 saatlik izni değerlendirmek için bugün saat 11.

22.05.2020 12:45 | Son Güncelleme: 22.05.2020 12:51

Yağmurlu hava 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkmasına engel olmadı

İSTANBUL - Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 15-20 yaş grubundaki gençler, kendilerine tanınan 4 saatlik izni değerlendirmek için bugün saat 11.00 itibariyle sokağa çıktı. İstanbul'daki soğuk ve yağışlı hava ise gençlerin sokağa çıkmasına engel olmadı.

İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs tedbirleri kapsamında aldığı karar doğrultusunda 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması bulunanlar, iki haftadır 0-14 ve 15-20 olmak üzere iki grup halinde farklı günlerde 11.00-15.00 saatleri arasında 4 saat süreyle hava almak için dışarı çıkabiliyor. Bu kapsamda 15-20 yaş grubunda bulunanlar, haftada bir gün kendilerine tanınan izin doğrultusunda bugün saat 11.00 itibariyle sokağa çıktı.

Yağışlı hava gençlere engel olmadı

Uzun bir süredir evde kalan gençler, kendilerine tanınan 4 saatlik izin süresini İstanbul'un cadde ve sokaklarında gezintiye çıkarak geçirdi. İstanbul'da etkili olan soğuk ve yağışlı hava ise gençlerin sokağa çıkma isteğine engel olmadı. Olumsuz havaya rağmen kısıtlı süreyi değerlendirmek için sokağa çıkan gençlerin maske takıp sosyal mesafe kuralına da dikkat ettiği görüldü.

Yağmurlu hava gençlere engel olmadı

Kendilerine tanınan izin süresinde sokağa çıkan Songül Temiz, "Şimdi iznimiz var gezmeye çıktık. 4 saatlik bir süremiz var. Bugün arkadaşlarımızla gezeceğiz. Yağmurlu hava da engel olmadı arkadaşlarımla vakit geçireceğim" diye konuştu.

Yağmurlu havanın kendilerine engel olmadığını belirten Hikmet Kalan ise, "Uzun bir süredir evdeydik, şuan hava da yağmurlu ama yasak kalktığı için hava almaya çıktık. Hava yağmurlu da olsa mecburen çıktık çünkü uzun bir zamandır evdeydik. Bu 4 saatlik süreyi hava alarak geçireceğiz, daha sonra da geri eve gideceğiz" dedi.

Yunus Emre Kurt ise, "17 yaşındayım. Arkadaşlarla dışarı çıktık, birlikte gezeceğiz. Karantinadaydık evde sıkıldık şimdi de biraz dolaşıp sora tekrar eve geçeceğiz" diye konuştu.

15-20 yaş aralığındaki gençlerin 11.00'de başlayan 4 saatlik izin süresi 15.00'te sona erecek.

Yağmurlu hava 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkmasına engel olmadı

Kaynak: İHA

Manşet

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