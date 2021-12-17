Yağmurlar, Barajlara Yaramadı

MUĞLA (Habermetre) - Muğla'da son günlerde yaşanan yağmur yağışı sonrası geçen yıl aralık ayına göre Mumcular barajı yüzde 3 arttı. Baraj seviyeleri geçen yıla göre bir miktar artsa da istenilen seviyeye ulaşmadı. Büyükşehir Belediyesi su tasarrufu çağrısında bulundu.

Muğla'da yaz mevsiminde artan kuraklık sonrası kışın beklenen yağışlar yüz güldürmedi. Baraj seviyeleri geçtiğimiz yıla oranla bir miktar artış gösterse de istenilen seviyeye ulaşmadı.

İl genelinde son bir aydır yaşanan yağışlar sonrası Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğünden alınan baraj oran bilgilerine göre, kuraklıktan en çok etkilenen Mumcular barajı geçen yılın Aralık ayına göre sadece yüzde 3 arttı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yazılı basın açıklamasında iklim değişikliğinin etkilerinin devam ettiği belirtilirken, vatandaşların su tasarrufu konusunda daha dikkatli olmaları istendi. Açıkmalada "Ağustos ayında Mumcular barajı tamamıyla kurumuş Bodrum'un içme suyu Geyik Barajından sağlanmıştı. Ağustos ayında seviyesi yüzde 10'un altına düşen Mumcular Barajı o günden bu güne yüzde 23 seviyesine ulaştı. Bu oran geçen yılın Aralık ayına göre ise yüzde 3 oranında artmış gösterdi. Geyik Barajı 2020 Aralık ayında yüzde 59 iken 2021'da yüzde 40 seviyesinde. Daha önceki yıllarda yüzde 120 seviyelerindeki Marmaris Atatürk Barajı 2020 yılı Aralık ayında 82, 2021 yılında ise yüzde 95 seviyesine ulaştı. Bu rakamlar iklim değişikliğinin, ülkemizde ve Muğla'mızda gördüğümüz etkilerinin devam ettiği net olarak anlaşılıyor. Vatandaşlarımızın su kullanımında daha dikkatli olmaları ve tasarruf etmeleri geleceğe daha güvenle bakmamızı sağlayacaktır" denildi.

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