Yağmurla kayganlaşan yolda otomobille ağaca çarpıp yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yağmurla kayganlaşan yolda otomobille ağaca çarpıp yaralandı

Yağmurla kayganlaşan yolda otomobille ağaca çarpıp yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç - Haberler | Güncel

KÜTAHYA'da, sağanağın ardından kayganlaşan yolda, kontrolünden çıkan otomobille ağaca çarpan Batuhan Demirci, yaralandı.

KÜTAHYA'da, sağanağın ardından kayganlaşan yolda, kontrolünden çıkan otomobille ağaca çarpan Batuhan Demirci, yaralandı. 

Kaza, öğle saatlerinde, Kütahya- Tavşanlı yolunda meydana geldi. Batuhan Demirci'nin kullandığı 43 ABZ 471 plakalı otomobil, yağmurun ardından kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, ağaca çarptı. Kazada sürücü Demirci, yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekibi, Demirci'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Batuhan Demirci, tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Yağmurla kayganlaşan yolda otomobille ağaca çarpıp yaralandı
Yağmurla kayganlaşan yolda otomobille ağaca çarpıp yaralandı
Yağmurla kayganlaşan yolda otomobille ağaca çarpıp yaralandı
Yağmurla kayganlaşan yolda otomobille ağaca çarpıp yaralandı
Yağmurla kayganlaşan yolda otomobille ağaca çarpıp yaralandı
Yağmurla kayganlaşan yolda otomobille ağaca çarpıp yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç

Uçuruma yuvarlanan otomobilin içinde olduğu 1 gün sonra fark edildi
Uçuruma yuvarlanan otomobilin içinde olduğu 1 gün sonra fark edildi
Trafiğe açık yolda paten süren çocuk otobüsün altında kaldı
Trafiğe açık yolda paten süren çocuk otobüsün altında kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Emel Sayın Tolga Yüce Demet Akalın Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Taylan Antalyalı Christian Eriksen Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yağmurla kayganlaşan yolda otomobille ağaca çarpıp yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 17:14:52. #1.15#

title